Incidente col quad, giovane ferita: sul posto interviene Nibbio

Incidente sulla montagna assisana, interviene Nibbio. Secondo le prime informazioni dovrebbe essere accaduto a Petrata, dove una ragazza con un quad si è ribaltata ed è stata schiacciata dallo stesso. Sul posto l’elisoccorso Nibbio e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni la donna, una quarantina d’anni circa, sarebbe stata la passeggera del quad ribaltata. Nel sinistro avrebbe riportato un trauma alla spalla, ed è ricoverata precauzionalmente al Santa Maria della Misericordia di Perugia. [maggiori info nelle prossime ore]

