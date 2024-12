Incendio alla ex Tacconi, a fuoco una cabina elettrica: operai e persone in strada (foto e video)

Paura nella zona delle Fonderie ex Tacconi a Santa Maria degli Angeli per l’incendio, secondo le prime informazioni, una cabina elettrica. (Continua dopo il video)

Fumo e fiamme visibili dalla strada, vigili del fuoco sul posto e personale fatto uscire per sicurezza, ma non ci sarebbero, secondo i primi rilievi, pericoli particolari a livello di sicurezza. Ma la strada è stata chiusa e anche i residenti della zona (che tornano a esprimere il loro malumore) sono scesi in strada o addirittura fuggiti per passare la notte altrove. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. (Continua dopo il video)

Sul posto il vicesindaco di Assisi Valter Stoppini. Il sindaco di Assisi e presidente delle Regione Umbria ha diffuso una nota via social: “Un incendio ha interessato le Fonderie Tacconi in via Protomartiri Francescani a Santa Maria degli Angeli. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti, il personale tecnico del comune di Assisi, Arpa, Asl, le forze dell’ordine e alcuni mezzi di soccorso a solo scopo precauzionale.

La viabilità è chiusa in via Protomartiri in prossimità dello stabilimento per permettere l’intervento ai mezzi di soccorso. Si invita la cittadinanza – scrive Proietti – a non avvicinarsi all’area e la popolazione residente nelle immediate vicinanze a tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale. I tecnici sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni della struttura. L’area è attualmente sotto controllo per completare le verifiche necessarie. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore”.

Non è previsto al momento uno stop dei treni perché non ci sarebbe pericolo esplosione. Ma le fiamme e il fumo sono tante e stanno creando preoccupazione.

(Articolo in aggiornamento maggiori informazioni nelle prossime ore)

