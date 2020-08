Incendio in un campo a Passaggio di Assisi, vigili del fuoco in azione (foto+video)

Incendio in un campo a Passaggio di Assisi, intervengono i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. È successo in un campo di ulivi verso la fine di via Massera. (Continua dopo il video)

Secondo le prime informazioni, domenica 23 agosto 2020 sarebbe scoppiato un piccolo incendio in un campo a Passaggio di Assisi adiacente la strada e sono intervenuti i vigili del fuoco. L’intervento si è quasi concluso, rimangono solo alcune fiammelle e stoppie bruciacchiate. Ma, anche a causa del vento, i vigili del fuoco stanno spegnendo tutti i ‘focolai’ e controllando che non riprendano.

Nella serata di ieri, invece, i vigili del fuoco di Assisi erano intervenuti a Cerreto di Bettona per un incendio in annesso agricolo. Le fiamme hanno interessato una rimessa di via Tordandrea, strada che conduce, per le varie direzioni, alla frazione di Assisi, a Passaggio di Bettona e a Cannara. Le fiamme sono state domate dopo circa un’ora di lavoro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)

Foto e video di Marco S., per gentile concessione