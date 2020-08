Insalata di farro: ricetta estiva light, ingredienti e preparazione

L’insalata di farro è un primo piatto tipicamente estivo, spesso servito come piatto unico, adatto per un pranzo o una cena soprattutto in estate quando fa molto caldo. L’insalata di farro è molto diffusa anche nel territorio assisiate e in tutta l’Umbria, regione dove il cereale viene coltivato da più parti. Il farro è un cereale dalle mille proprietà, ricco di vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti, ferro e calcio ed è il cereale con il maggior contenuto di proteine.

Il farro era già molto popolare nell’Antica Roma, per preparare il pane e come base di una specie di polenta, era usanza che le coppie di neosposi offrissero, come tributo a Giove, proprio il Libum Farreum, una specie di pane senza lievito, a metà tra un pane azzimo e una piadina, preparata con il farro. Anche Dante Alighieri cita il farro nel XIII canto dell’Inferno della Divina Commedia, paragonando la trasformazione dell’anima alla germinazione del farro.

Insalata di farro, ingredienti (dosi per 4 persone): 300 gr farro, 150 gr di parmigiano a scaglie (o caciotta tagliata a dadini, a seconda dei propri gusti personali), 200 gr di pomodorini pachino, 80 gr di rucola, basilico, sale ed olio qb.

Insalata di farro, preparazione: Sciacquare bene il farro sotto all’acqua corrente. Cuocere il farro perlato in abbondante acqua salata per circa 20 minuti. Una volta cotto il farro, scolare e passare nuovamente sotto all’acqua fredda in modo da fermare definitivamente la cottura. Mettere il farro in una ciotola capiente e deporlo da parte.

Iniziare a preparare il condimento per l’insalata di farro lavando i pomodorini pachino e tagliarli a piccoli pezzi, metterli in un piatto insieme al parmigiano ridotto a scaglie (o alla caciotta tagliata a dadini). Aggiungere i pomodorini pachino e le scaglie di parmigiano (o i dadini di caciotta) al farro e mescolare. Lavare bene e sminuzzare la rucola e il basilico qb e aggiungere anch’essi nella ciotola con il farro. Condire l’insalata di farro con abbondante olio extravergine di oliva qb, mescolando bene e regolando bene di sale qb. Mettere l’insalata di farro in frigorifero per almeno mezzora. Servire l’insalata di farro fredda.

Buon appetito, da AssisiNews!