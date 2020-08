Incendio a Rivotorto di Assisi, domato dai Vigili del Fuoco

Incendio a Rivotorto di Assisi, fiamme intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio. Secondo le prime informazioni, non sarebbe un campo come inizialmente annunciato, ma un annesso agricolo. Le fiamme sono divampate quando erano da poco passate le 16.30 di oggi, martedì 11 agosto 2020. Sul posto i Vigili del Fuoco di Assisi e di Perugia, con il supporto dell’autobotte di Foligno con il relativo personale.

Il fumo dell’incendio a Rivotorto di Assisi era visibile anche dalle frazioni circostanti e sirene dei mezzi dei Pompieri che hanno allertato la cittadinanza. L’incendio ha interessato un annesso agricolo della frazione assisana. Nessuna persona è rimasta intossicata. I macchinari agricoli hanno però riportato danni a causa delle fiamme. Dopo ore di lavoro per spegnere l’incendio nell’area di via Bottoneto, sotto a sole e gran caldo, le fiamme sono state domate.

Nello stesso momento a Terni un altro incendio, causato dal fulmine. In questo caso è successo intorno alle 18, come detto a Terni, nello specifico nella zona Fontana della Mandorla, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un terreno per spegnere le fiamme che avevano interessato il legname accatastato dal proprietario. Il rogo ha anche bruciato le sterpaglie e la vegetazione dell’area.