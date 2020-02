Incendio in un capannone a Cannara, lo spegnimento delle fiamme durerà ore (foto)

Incendio in un capannone a Cannara, in via Perugina. Sono al lavoro almeno quattro squadre dei vigili del fuoco, per domare le fiamme visibili da grande distanza. Ad andare a fuoco un capannone agricolo a confine tra i due Comuni, in località Fonte, nella prima serata del 21 febbraio 2020. Al momento non si hanno ulteriori informazioni.

Aggiornamento delle 21.05: Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, una squadra di Foligno con Assisi e due autobotti in supporto, stanno operando dalle 19.30 circa, in zona Cannara per l’incendio in un capannone agricolo. All’interno si trovavano numerosi capi di bestiame, attrezzature agricole, paglia e fieno. Gli animali purtroppo non è stato possibile salvarli. L’intervento è ancora in atto – segnalano i pompieri – e si protrarrà durante la notte.

Aggiornamento delle 21.30: Il sindaco Fabrizio Gareggia ha pubblicato un breve messaggio nei gruppi cannaresi relativamente all’incendio in un capannone a Cannara. Obiettivo, rassicurare i cittadini che il tetto della struttura non era in eternit; il bilancio sarebbe di circa 80 animali morti, tra vitelli, caprette e pecore.

Fotogallery AssisiNews e (con logo) Vigili del fuoco. Foto in evidenza C.F.