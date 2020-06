Incendio a Ponte San Giovanni, immensa colonna di fumo (foto+video)

Nuovo incendio a Ponte San Giovanni, sempre alla Biondi Recuperi. Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 28 giugno, nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Secondo le prime informazioni che arrivano dai Vigili del Fuoco, ad andare nuovamente in fiamme è il deposito di rifiuti della Biondi recuperi. Sul posto ci sono circa 20 uomini con 8 automezzi. L’incendio è stato circoscritto, al momento stanno effettuando lo spegnimento. (Link diretto al video)

Sul posto le autobotti dei Vigili del Fuoco di Perugia. In tantissime le segnalazioni soprattutto da parte di numerosi automobilisti che hanno visto il fumo, una colonna nera, alta e densa, visibile da molti chilometri di distanza, anche da Assisi. A marzo del 2019 nella stessa azienda ci fu un altro incendio, era sempre domenica pomeriggio. Alcuni locali ponteggiani, bar e attività ricettive, hanno chiuso per precauzione. La puzza dell’incendio a Ponte San Giovanni arriva in alcuni casi fino a Palazzo di Assisi.

(Aggiornamento delle 20.30) Il Comune di Perugia informa la cittadinanza che sul luogo dell’incendio a Ponte San Giovanni sono già presenti tutte le forze dell’ordine, la Protezione Civile Comunale, il Sindaco Andrea Romizi, l’Assessore alla sicurezza Luca Merli e l’Arpa per i primi rilievi. I vigili del fuoco riferiscono che: “l’incendio è sotto controllo e il tempestivo arrivo delle squadre ha permesso di contenere l’incendio senza ulteriori conseguenze.” Nel corso della serata daremo ulteriori informazioni in merito.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)

Foto in evidenza Comune Perugia/Foto dall’autostrada Francesco B. per gentile concessione/alcune foto nella fotogallery sono di Marco Benincampi e LM pgc