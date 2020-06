Escursionista infortunata, intervento del Sasu a Spello

Nella giornata di domenica 28 giugno le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria stanno effettuando un intervento nei pressi di Spello per un’escursionista infortunata. Sul posto anche 118 e VVF.

La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato la frattura di una caviglia. Dopo i soccorsi è stata portata all’ospedale di Foligno per tutte le cure del caso. Il sinistro lungo sentiero che inizia da Mulino Buccilli in loc. San Giovanni di Spello. L’escursionista infortunata è N.A., 41 anni di Città di Castello , che è stata trasportata all’Ospedale di Foligno. Sul posto si sono recate due squadre di tecnici e sanitari del SASU provenienti da Foligno Perugia, composte da tecnici e sanitari che hanno raggiunto la donna che si trovava in una zona particolarmente impervia priva di segnale per le comunicazioni. La paziente è stata stabilizzata sulla speciale barella portantina, trasportata mediante tecniche alpinistiche e condotta all’ospedale di Foligno.

Sul posto anche i vigili del fuoco.

Poche ore dopo, alle 15:00 circa, l’allertamento del SASU da parte della CUR ha riguardato un escursionista precipitato per circa 50 metri sulle “roccette”, l’area a picco sopra il Lago di Pilato sul Monte Vettore.

Immediatamente sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Umbria di presidio a Castelluccio di Norcia nonché i colleghi marchigiani. Nel frattempo è stato attivato anche l’elisoccorso del 118 Icaro 02 di base a Fabriano che, individuato l’infortunato, ha calato il medico per gli accertamenti sanitari e poi recuperato la vittima mediante l’uso del verricello dell’elicottero e successivamente trasporta all’ospedale Torrette di Ancona.