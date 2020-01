Incidente a Santa Maria degli Angeli, auto finisce contro un albero (foto)

Incidente a Santa Maria degli Angeli nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio, poco prima delle 12. Un’auto, da quanto si apprende, avrebbe centrato in pieno una pianta a lato della carreggiata. L’accaduto in via Giosuè Borsi a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli poco prima della grande rotatoria svincolo, nelle direzioni opposte, rispettivamente per Assisi e Santa Maria degli Angeli.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 di Assisi con l’auto medica che ha trasportato l’occupante del mezzo in ospedale. Alla base dell’incidente, da quanto si apprende, potrebbe esserci stato un malore al conducente.