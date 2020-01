Le stanze delle Meraviglie: alla Fortini un finale in crescendo

Finisce in crescendo il programma che la Società Fortini ha organizzato per il periodo dicembre-gennaio con il nome de Le Stanze delle Meraviglie: domenica 5 alle 17,00, all’aperto in via San Francesco, chiusa al traffico per l’occasione, si esibirà il gruppo dei SottoSopra Drummers e DjFabio in uno spettacolo di percussioni, mentre lunedì 6 dalle 16,30 alle 19,00, sarà la volta del gruppo La Brigata della Montagna che farà rivivere l’atmosfera dei canti popolari dedicati al periodo di Pasqua Epifania.

Un finale in musica che abbraccia stili e ambiti culturali diversi e lontani, come nella filosofia dell’intera manifestazione, che si fa visivamente palese negli allestimenti della Wunderkammer Assisi – Assisi delle meraviglie: esposizione ancora visitabile fino al 6 gennaio e che partendo dall’istallazione di Street Art alle finestre, fino alle stanze interne, raccoglie importanti testimonianze di Assisi, assemblate da un ipotetico viaggiatore del secolo scorso in una scenografica composizione simbolica dei valori della città

Domenica 5 gennaio ad esibirsi sul palco di via S. Francesco sarà la formazione di percussionisti SottoSopra Drummers, nata dal connubio tra i tamburini della Magnifica Parte de Sotto e della Nobilissima Parte de Sopra che, in una spettacolare e suggestiva atmosfera invernale, dedicheranno i loro ritmi e i virtuosismi di Dj Fabio a quello che è stato il contenitore monumentale della manifestazione, Palazzo Vallemani e alla Meraviglia, tema centrale delle creazioni degli artisti che si sono susseguiti: Wow, Percussioni e DJ per la facciata del Palazzo è infatti il titolo della performance sonora. Da ricordare, l’ultima lezione-degustazione sui piatti della tradizione culinaria umbra, tenuta da Bruno Valecchi. Sempre domenica 5 alle 10,30 saranno protagonisti Gli Strozzapreti

Infine il Gran finale del giorno della Befana, con la Festa Popolare che porterà sulla scena la nota Brigata della Montagna, formazione assisana di canto popolare, che con le loro esibizioni tengono in vita tradizioni e costumi popolari, scandendo la ritualità ed i tempi della vita contadina legata alle festività religiose, alle stagioni del lavoro, ai momenti dell’amore, dell’ironia e delle battute comiche. Un momento di convivio e allegria che negli intervalli tra l’intonazione delle Pasquarelle, canti tipici del periodo dell’ Epifania, ballate e stornelli dalla tradizione umbra, intratterrà gli ospiti della Società Fortini con il cibo della buona compagnia: bruschette e vino per tutti