Incidente all’uscita di Santa Maria degli Angeli. Coinvolte due auto. Lo scontro intorno alle 18.30 di oggi mercoledì 15 gennaio. Il sinistro in via Armando Diaz.

Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale di Assisi per accertamenti. Danni ai mezzi e traffico in tilt in uno svincolo cruciale, davanti al nuovo centro commerciale dove non è la prima volta che accadono tali scontri. Da quanto si apprende non ci sarebbero persone ferite.