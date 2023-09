Incidente all’uscita di Santa Maria degli Angeli, danni ai mezzi (foto)

Lunga fila in un orario di punta, sul posto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco

Brutto incidente all’uscita di Santa Maria degli Angeli intorno alle 9 di oggi venerdì 22 settembre. Lo scontro lungo la ss75: ad avere la peggio un’auto che, dalle prime informazioni, si sarebbe scontrata con un mezzo pesante.

Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Illesi i conducenti dei mezzi. Traffico rallentato in direzione Perugia e lunga fila in un orario di punta con molti automobilisti diretti al lavoro. (Articolo in aggiornamento maggiori informazioni nelle prossime ore)

