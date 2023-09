Ad Assisi si promuove lo sport: protagonisti e organizzatori i ragazzi

Un pomeriggio gratuito, per i giovanissimi dai 5 ai 14 anni, che si svolgerà a Santa Maria degli Angeli il 23 settembre

Ad Assisi si promuove lo sport: e i protagonisti della giornata, e gli organizzatori, sono e saranno i ragazzi. La notizia è veicolata da Stefano Fabbri, assessore allo sport del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Assisi. “Con il resto della giunta – spiega – abbiamo ideato una giornata dedicata alla promozione della disciplina sportiva nel territorio. A questo scopo, abbiamo contattato 4 società sportive (di karate, pattinaggio artistico, ginnastica ritmica e dodgeball) per un pomeriggio insieme che si terrà sabato prossimo, 23 settembre, alle 15.30 presso la Palestra della scuola media G Alessi di Santa Maria degli Angeli .

Il format della giornata è semplice: le 4 società coinvolte (Dragoni Karate,A.S. Sant’Egidio – Pattinaggio Artistico, Gymnica Bastia e Asd Average Perugia) potranno pubblicizzare la loro disciplina e alla fine si potrà provare il dodgeball, una sorta di versione professionistica della palla avvelenata che dei quattro è lo sport meno conosciuto. Si tratta di uno sport di squadra nato come evoluzione agonistica della comune palla avvelenata che in Italia sta riscuotendo un discreto successo e che è famoso nel 2004 grazie al film Dodgeball – Palle al balzo, interpretato da Ben Stiller e Vince Vaughn.

Il pomeriggio è un’iniziativa gratuita rivolta alla fascia d’età dai 5 ai 14 anni, al quale è prevista la partecipazione anche del Sindaco Stefania Proietti e dell’assessore Veronica Cavallucci. Per informazioni è possibile contattare la mail ccr.assisi@gmail.com o cercare ccr.assisi su Instagram.

