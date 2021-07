Incidente fra Spello e Assisi, quattro auto coinvolte

Brutto incidente tra Spello e Assisi nel pomeriggio di oggi, domenica 25 luglio 2021. Lo scontro è avvenuto lungo la SS 75, lungo la corsia in direzione Assisi.

Nell’incidente tra Spello e Assisi sono rimaste coinvolte quattro vetture, fortunatamente alcuni occupanti dei mezzi hanno riportato soltanto lievi traumi, tra loro anche due bambini. In corso di accertamento da parte della stradale, intervenuta per i rilievi del caso, la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Assisi. Rallentamenti al traffico e fila lungo la carreggiata in una domenica che ha registrato diversi spostamenti.

Tutti i coinvolti nell’incidente avrebbero riportato lesioni lievi e le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Disagi per la circolazione, come già accaduto pochi giorni fa per il doppio sinistro sulla Centrale Umbra nella zona di Bastia Umbra. Il primo è avvenuto a Ospedalicchio, con 6 mezzi coinvolti, tra cui 2 Daily a pieno carico. Due persone ferite, estratte dalle due squadre dei vigili del fuoco intervenute dal comando provinciale di Perugia e dal distaccamento di Assisi. Il secondo è invece accaduto allo svincolo di Umbriafiere, direzione Perugia. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Perugia e dal distaccamento di Foligno. In questo caso a scontrarsi erano stati due Suv che erano rimasti in coda nel primo incidente. Feriti un uomo di 40 anni e una donna di trenta, entrambi ricoverati in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

