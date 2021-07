Doppio incidente stradale sulla Centrale Umbra, 8 mezzi coinvolti e almeno due feriti (foto)

Incidente stradale a Ospedalicchio, intorno alle ore 9:20. È successo nella corsia in direzione Perugia. Secondo le prime informazioni, ci sono 6 mezzi coinvolti, tra cui 2 Daily a pieno carico. Due persone ferite, estratte dalle due squadre VVF intervenute da Perugia e Assisi. Le due persone sono state consegnate al 118 e portate in ospedale per i controlli del caso. Intorno alle 11.30 Secondo incidente stradale a seguito della coda del primo. Il sinistro all’altezza dello svincolo di Umbriafiere, direzione Perugia. Sul posto 2 squadre VVF da Perugia e Foligno. Non è al momento chiaro il numero di veicoli coinvolti, che sarebbero due, né se ci sono feriti. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

