Incidente in via Ermini a Santa Maria degli Angeli, tre auto coinvolte (foto)

Brutto incidente in via Ermini a Santa Maria degli Angeli. Lo scontro poco prima delle 19 di oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Tre le vetture coinvolte, dinamica non chiara.

Ingenti i danni ai mezzi con un grande spavento per gli occupanti degli stessi. Sul posto due pattuglie della polizia locale di Assisi, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

Traffico in tilt lungo una strada molto trafficata in un orario di punta, lunga fila e rallentamenti. Dalle prime informazioni per gli occupanti dei mezzi, tutte auto semi distrutte in vari punti, diversi traumi, ma nessuno sarebbe grave.

