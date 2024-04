Back to Momix: la storica compagnia si esibirà a giugno al Palabarton di Perugia

La Patagonia Pictures presenta l’evento “Back to Momix”, dopo vent’anni ritorna in scena sul palco del Palabarton di Perugia 5 e 6 Giugno 2024.I leggendari Momix, celebre Compagnia di ballerini-illusionisti, fondata da Moses Pendleton e conosciuta in tutto il mondo per l’eccezionale originalità e bellezza degli spettacoli, tornerà nell’elegante città di Perugia. L’iniziativa si inserisce all’interno del Festival Nutriarte.

Radio Subasio sarà la Radio Ufficiale di questo sensazionale evento, una delle frequenze più ascoltate in Italia, che sarà la colonna portante dei Momix, e collaborerà per rendere onore e divulgazione del prestigioso spettacolo nella Regione Umbria. La Compagnia Momix da ben 43 anni continua a impressionare il proprio pubblico con acrobazie dei suoi incredibili ballerini e con il trasformismo dei suoi personaggi, che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Nonostante i numerosi cambiamenti che il gruppo ha subito durante gli anni, roccaforte della Compagnia è rimasta la voglia di divertire il pubblico, evocando immagini surreali grazie alla fusione di corpi, ai giochi di luce, agli attrezzi di scena, ai costumi. I Momix esordiscono con il celebre spettacolo Momix Classics, con cui lasciano il segno su un pubblico internazionale. Nel 1992 presentano Passion, altro successo mondiale costruito sulle note di “L’Ultima tentazione di Cristo”, di Martin Scorsese. Seguono numerosi ulteriori successi, come BASEBALL, nel 1994, SUPERMOMIX nel 1996, OPUS CACTUS, nel 2001, ed altri. In Italia, la Compagnia è apparsa in produzioni RAI trasmesse in mondovisione. Nell’ estate del 2010, arriva MOMIX reMIX, con due nuove coreografie in prima mondiale.

BACK TO MOMIX:

Apertura al pubblico: Mercoledì 5 Giugno e Giovedì 6 Giugno ore 20:00;

Durata spettacolo: 2 ore e 30 minuti;

Il costo del biglietto: da € 25 a € 45;

