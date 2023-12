Incidente tra Assisi e Santa Maria, due feriti in ospedale

Incidente stradale tra Assisi e Santa Maria nella zona tra Valecchie e via Francesca nella prima serata di venerdì 1 dicembre 2023, con due persone finite in ospedale per accertamenti, rispettivamente a Foligno e Assisi. Sconosciute le loro condizioni, svariati invece i disagi al traffico. Sul posto le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118. In corso le indagini sulle cause, mentre la circolazione sta lentamente tornando alla normalità.

Secondo i vigili del fuoco, l’incidente stradale è avvenuto tra 2 vetture intorno alle 19.45 all’incrocio via di Valecchie e via Francesca tra Santa Maria Angeli e Assisi. I Vigili del fuoco di Assisi hanno soccorso una donna all’ospedale di Assisi e l’altra donna con la figlia all’ospedale di Foligno. Tutti i feriti hanno riportato ferite lievi, sul posto i carabinieri per i rilievi del caso ( e i vigili urbani per aiutare con la viabilità. Secondo le prime informazioni una delle due auto non si sarebbe fermata allo stop immettendosi in via Francesca colpendo l’altra macchina. Le condizioni dei feriti non sono come detto gravi.

© Riproduzione riservata