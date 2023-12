Mercatini di Natale in Umbria 2023-2024: la mappa, le città, le date e gli orari delle bancarelle

Mercatini di Natale in Umbria 2023-2024, la guida di Assisi News con la mappa delle bancarelle in tutta la Regione, con date e orari. L’articolo sul programma dei mercatini di Natale in Umbria 2022-2023 è aggiornato al 30 novembre 2023, quando ancora diverse località non hanno presentato gli eventi natalizi; per segnalare correzioni, eventi e iniziative è possibile scrivere a info@assisinews.it

Comincia il periodo natalizio e tornano i mercatini di Natale in Umbria 2023-2024: mete immancabili sono Perugia, Assisi, Gubbio, la zona del Lago Trasimeno e tante altre. Di seguito il programma di quelli da non perdere e gli eventi principali del periodo natalizio nei principali centri della Regione, con date e orari.

Con la presentazione delle iniziative natalizie ad Assisi è stato ufficializzato il ritorno e l’ampliamento dei mercatini di Natale 2023 ad Assisi, allestiti in piazza Santa Chiara e a Santa Maria degli Angeli, rispettivamente per oltre un mese, dall’1 dicembre al 7 gennaio, e dall’8 al 17 dicembre per quelli nella cittadina della Porziuncola. Nel centro di Assisi ci saranno prodotti artigianali e natalizi di qualità. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 19.30 nei feriali e dalle 9 alle 20 nei festivi. A Santa Maria l’appuntamento è invece nella piazza accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli, dalle 10 alle 19.30 nei giorni feriali e dalle 9 alle 20 nei festivi, con in vendita prodotti artigianali.

Intanto in città – vedi fotogallery in fondo al pezzo – sono già partite le prime luci natalizie, in attesa del videomapping e del ponte dell’Immacolata 2023 (qui il programma delle iniziative) che vedrà la partenza delle principali attrazioni. Domani 2 dicembre, grande festa in piazza del Comune con l’accensione del grande “Albero di alberi”: un albero di Natale speciale, composto da 80 abeti, che al termine delle feste verranno piantumati come segno di attenzione all’ambiente. Alcuni decori sono stati realizzati dai ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi. L’appuntamento è alle 16, con l’animazione dei Babbi Natale Marching Band che suoneranno per le vie del centro storico. Alle 16.30 animazione musicale dei bambini della scuola primaria e secondaria del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” e illuminazione dell’albero.

Dal 2 dicembre sarà attivo anche il Trenino del Natale, per un tour emozionale della città e apre anche, fino al 7 gennaio, la “Casa del Presepe di Francesco”. Grande attesa anche per l’inaugurazione il 3 dicembre, del presepe a grandezza naturale, con una suggestiva illuminazione, sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, nonché la mostra internazionale di “Presepi dal mondo”, all’interno del chiostro monumentale. L’appuntamento è alle 16, nel Refettorietto del Convento Porziuncola, per una conferenza alla quale sarà presente in collegamento il patriarca di Gerusalemme, S.B. Cardinal Pierbattista Pizzaballa. A seguire l’accensione del grande presepe e dell’Albero di alberi in piazza Garibaldi.

Sempre nel comprensorio, e nello specifico a Bettona, in occasione della quindicesima edizione del presepe vivente in scena il 26 dicembre 2023, 1° gennaio e 6 gennaio 2024, saranno allestiti degli stand nella modalità street food sulla piazza principale: proposti i tipici arvotoli, zuccherini di Bettona e altri prodotti della tradizione. Tra i più grandi mercatini di Natale in Umbria 2023-2024, quelli di Perugia (qui il programma degli eventi natalizi 2023-2024), in scena dal 24 novembre al 7 gennaio a corso Vannucci e piazza della Repubblica (dal 24 novembre al 7 gennaio) spazio ai mercatini di Natale, con prodotti di artigianato nazionale ed internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli. Nei giorni 7/8/9/10 dicembre verrà promossa al loro interno la seconda edizione di “Dolcissima Perugia”, dedicata alla ai prodotti dolciari e da forno tipici del Natale”. Nel centro storico torna anche il mercatino “Natale in Rocca”. L’iniziativa, a carattere benefico, è organizzata e promossa dall’APS Accademia Focus, con la partnership dell’Avis Comunale di Perugia, della Comunità di S. Egidio, dell’Assicurazione Vittoria e della Parrocchia di S. Spirito. Il mercatino natalizio rimarrà allestito nei locali del Cerp (Centro espositivo Rocca Paolina) dal 7 al 10 dicembre 2023, e ha l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Sempre nel perugino, al Quasar di Corciano, dal primo dicembre al 7 gennaio tra gli eventi in programma anche un mercatino di Natale nelle caratteristiche casette di legno addobbate a festa negli spazi esterni della struttura che proporrà artigianato artistico e tipicità. All’interno di Luci sul Trasimeno, il programma delle iniziative natalizie 2023-204 di Castiglione del Lago, non manca il tradizionale mercatino delle strenne: il più lungo e sicuramente tra i primi mercatini di Natale in Umbria 2023 partirà dall’8 al 10 dicembre 2023 e poi andrà in scena dal 15 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, con orario nei giorni feriali dalle 16.00 alle 22.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 22.00. Le bancarelle saranno dislocate in via Belvedere, lungo il viale d’accesso al Percorso dell’Albero.

Mercatini di Natale in Umbria 2023-2024 anche a Bevagna, dall’8 al 10 dicembre, e poi ancora il 24 dicembre, dalle 9 alle 20, e il 31 dicembre dalle 9 alle 18 in piazzale Gramsci il mercatino degli artigiani, mentre il 16 dicembre dalle 8.30 alle 19 andrà in scena il mercatino di Natale a cura della scuola d’infanzia di Bevagna, in replica il 17 dalle 10 alle 20. Inoltre l 2 e il 3 dicembre, il 9-10, il 16-17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30, nelle Logge del Mercato Coperto, il Villaggio di Babbo Natale con tante iniziative per grandi e piccoli. In zona Città di Castello e nello specifico a Monte Santa Maria Tiberina, sabato 9 dicembre dalle 14 e domenica 10 dalle 11 al centro storico Gioiello “Aspettando il Natale”, iniziativa con mercatini, esposizione presepi, spettacoli per bambini, punti di ristoro, truccabimbi, sfilate e laboratori creativi.

E ancora, nel programma degli eventi natalizi a Gubbio (qui la guida) non mancano i mercatini: nella suggestiva location dei giardini di piazza 40 Martiri, tra mille luci, colori e musica, tornano gli stand di legno dei mercatini di Natale, tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. Nella stessa area, per i più piccoli, ci saranno anche il Trenino di Babbo Natale, la Giostra Incantata e la Pesca per Bambini. L’area è accessibile alle persone con disabilità. I mercatini saranno aperti dalle ore 10 alle 20 nelle seguenti date: 25/26 novembre, 2/3/7/8/9/10/16/17 dicembre e continuativamente dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 (25 dicembre e 1 gennaio apertura dalle 15 alle 20).

Mercatini di Natale in Umbria 2023-2024 anche a Spoleto, nel cappello di iniziative natalizie, “Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale”. Il 10 dicembre andrà in scena “Mercatino dell’antico Christmas edition”, dalle ore 9 alle 18 nel centro storico, mentre dal 7 al 10 dicembre ai giardini pubblici di Largo Moneta “Un Nat@le che sia Tale”, mercatino del Volontariato e della Solidarietà il 7 e il 9 dicembre ore 15.00-19.00 | l’8 e il 10 dicembre ore 10.00-19.00. Dal 5 al 10 dicembre inoltre Monteleone di Spoleto ospiterà laboratori per bambini, musica, prodotti tipici della montagna e una speciale anteprima di Natale con i mercatini ‘ad alta quota’. L’evento rientra nel progetto Valnerina gusto ed è legato alla mostra mercato del farro dop. Il taglio del nastro della Mostra mercato e dei mercatini ad alta quota è in programma venerdì 8 dicembre in piazza del Plebiscito (Palazzo del Gusto).

Nel programma dei mercatini di Natale in Umbria 2023-2024 non può mancare Orvieto (qui la guida a tutti gli eventi natalizi): il tradizionale mercatino natalizio in Piazza della Repubblica, aperto il 24 novembre, resterà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino al 7 gennaio 2024. Altri mercatini si affiancheranno nel corso delle settimane: dal 7 al 10 dicembre, sotto i Portici di Sant’Andrea, quello promosso dalla Croce Rossa di Orvieto, dall’8 al 10 dicembre quello degli artigiani in via della Costituente. Bancarelle natalizie anche a Città della Pieve, che propone “Atmosfere incantate, panorami e vicoli mozzafiato ed intrattenimento no stop, per grandi e piccini”, dove non mancano le casette di legno del mercatino natalizio, in scena il 3, 8, 9 e 10 dicembre e pii ancora dal 16 al 31 dicembre e dall’1 al 7 gennaio in via Vittorio Veneto dalle 9 alle 19: “una mostra mercato dei prodotti agroalimentari, artigianali e dell’ingegno del territorio che tradizionalmente si svolge anche ogni seconda e quarta Domenica del mese”. Dalle 15 alle 19 del 9 e 10 dicembre in piazza del Plebiscito, anche il mercatino solidale a cura della Caritas.

Nel programma dei mercatini di Natale 2023-2024 in Umbria tornano anche i mercatini a Terni: nel progetto Il Natale di San Valentino, l’Amore diffuso da Natale a San Valentino nell’ambito degli eventi natalizi, previsti dal prossimo 12 novembre al 6 gennaio del 2024, ci sono tre zone con relativa categoria merceologica. A “Largo Villa Glori, mercatini destinati alla vendita di essenze e profumazioni, indicativamente in due casette, compatibilmente con gli spazi liberi a disposizione su suolo pubblico; in Piazza Tacito, mercatini destinati alla vendita del settore non alimentare, indicativamente in nove casette, compatibilmente con gli spazi liberi a disposizione su suolo pubblico; e in Piazza Solferino, mercatini destinati alla vendita del settore alimentare, indicativamente in nove casette, compatibilmente con gli spazi liberi a disposizione su suolo pubblico.

Il programma dei Mercatini di Natale in Umbria 2023-2024 tocca anche Todi, dove è partita dal 28 novembre con una serie di iniziative quali mercatini, eventi musicali, spettacoli e il villaggio di Babbo Natale; nello specifico il centro storico del Comune tuderte entrerà nel vivo dell’atmosfera natalizia a partire dall’8 dicembre con i mercatini degli artigiani di Todi dalle ore 9 fino alle 20 e alle ore 18 sarà acceso il tradizionale albero di Natale in piazza del popolo accompagnato dal coro dei bambini della scuola primaria di San Fortunato. I mercatini natalizi sono in programma dall’8 al 10 dicembre (Mercatino de “Gli Amici del Gemellaggio”, Caffè del Teatro Comunale; e Mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 9:00/20:00, Sala Vetrata dei Portici Comunali) e il 10 dicembre ci sarà anche il Mercatino mensile “Anticamente”, antiquariato e collezionismo, Via Menecali, intera giornata. Dall’11 al 15 dicembre il mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale”, ore 16:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali, mentre il 16 dicembre oltre al mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 9:00/20:00, Sala Vetrata dei Portici Comunali è in programma anche il mercatino di Natale per raccolta fondi Ass. A.T.T.A. (Ass. Tuderte Tutela Animali), Caffè del Teatro Comunale, in scena tutti i giorni fino al 27 dicembre.

Il 17 dicembre sempre a Todi anche l’esposizione e vendita dei prodotti tipici enogastronomici del territorio “Mercatino della Terra”, a cura di Condotta Slow Food Media Valle del Tevere, ore 10:00/19:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali. Il 23/24 dicembre, il 31 dicembre e 1 gennaio 2024, infine, di nuovo il mercatino degli artigiani di Todi “NonSoloNatale” ore 09:00/20:00 Sala Vetrata dei Portici Comunali.

