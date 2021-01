Autocisterna ribaltata tra Cannara e Rivotorto: disagi e viabilità alternativa (foto)

Autocisterna ribaltata tra Cannara e Rivotorto: disagi e viabilità alternativa. Secondo una nota di Anas, la strada statale 75 “Centrale Umbra” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Cannara e Rivotorto, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 18. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria adiacente. I veicoli in direzione Foligno vengono deviati con uscita obbligatori allo svincolo di Rivotorto e rientro a Cannara, mentre per chi viaggia in direzione Perugia l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Cannara con rientro allo svincolo Assisi/Viole.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autocisterna che si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. A estrarre l’autista, i vigili del fuoco, che stanno anche lavorando per il recupero del mezzo. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul luogo dell’incidente dell’autocisterna ribaltata, come detto, anche i vigili del fuoco. Secondo i caschi rossi, la cisterna trasportava del gasolio. “Il lavoro sarà abbastanza lungo in quanto è necessario effettuare il travaso del combustibile prima di recuperare il mezzo e liberare la strada”, anticipano i caschi rossi.



