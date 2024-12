Incinta di 7 mesi, parte da Rivotorto e partorisce in ambulanza prima di arrivare in ospedale

Ha partorito in ambulanza poco prima di arrivare all’ospedale di Perugia. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi – sabato 7 dicembre – ad una donna di origini straniere partita da Rivotorto di Assisi dopo che la donna aveva rotto le acque.

La donna, incinta al settimo mese di gravidanza, residente a Perugia, si trovava a casa del compagno nella frazione di Assisi. Subito i sintomi e il trasporto in ospedale in ambulanza.

Diretta all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per il parto, la donna non ha fatto in tempo ad arrivare ed ha partorito una bambina, femmina, all’altezza della rotatoria di Centova. Il dolce evento quando erano le 19 circa.

© Riproduzione riservata