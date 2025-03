Incidente fra Santa Maria degli Angeli e Assisi, uomo in ospedale

Paura lungo viale Patrono d’Italia questa mattina martedì 4 marzo intorno alle 11.30. Un uomo è stato soccorso lungo la carreggiata dopo essere finito a terra caduto dalla sua bicicletta.

La dinamica dell’incidente non è chiara anche se dalle prime informazioni sarebbe stata coinvolta anche un auto in uscita sulla strada. Non è chiaro se ci si stato un contatto, o se solo per paura il ciclista sia finito a terra.

Traffico rallentato e diversi gli automobilisti che si sono fermati per i primi soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’auto medica dell’ospedale di Assisi. Sul luogo anche le forze dell’ordine per accertare la dimamica. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

(Ulteriori informazioni nelle prossime ore)

