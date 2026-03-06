Insulti e minacce alla compagna: 46enne denunciato e allontanato da casa

Ha minacciato e insultato la compagna, arrivando in un’occasione a bloccarla a letto e in un’altra a tentare di rientrare a casa forzando la persiana e colpendo con calci e pugni la porta finestra: per questo un 46enne è stato denunciato per lesioni personali, minaccia, violenza privata, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della compagna e anche allontanato d’urgenza. A indagare i poliziotti del commissariato di Assisi guidato dal primo dirigente Francesca Di Luca. Gli agenti sono intervenuti a seguito di chiamata della vittima, che ha raccontato come il compagno, ossessionato dalla gelosia, a seguito di una lite aveva iniziato ad insultarla e a minacciarla, arrivando persino a bloccarla con forza a letto – riportando anche lesioni a una mano. In seguito, la donna ha richiamato il 112 segnalando che l’uomo, dopo essersi allontanato spontaneamente, aveva tentato di rientrare nell’abitazione forzando una persiana e colpendo con calci e pugni una porta-finestra; per questo motivo la donna era fuggita per rifugiarsi da una parente. La mattina seguente, mentre usciva per andare a lavoro, la donna è stata avvicinata di nuovo dal 46enne che, dopo essersi appostato vicino all’ingresso, è entrato nell’appartamento contro la sua volontà. I poliziotti, intervenuti nuovamente sul posto, dopo aver ricevuto la querela della donna, su autorizzazione del Pubblico Ministero di Turno, hanno proceduto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dell’uomo con divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati; il 46enne è stato come detto anche denunciato.

© Riproduzione riservata