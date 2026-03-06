Meteo Assisi 6-8 marzo 2026: giornate assolate ma domenica il tempo cambia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 6-8 marzo 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori,

Settimana a dir poco primaverile sulla nostra Umbria con cupola di alta pressione a matrice africana sopra di noi in largo anticipo rispetto al periodo vigente. Siamo in pieno inverno ancora ma sembra di essere a fine aprile termicamente. Certamente questa situazione non pùo perdurare perchè mancano i presupposti e già da domenica e via via nel corso della prossima settimana ne vedremo gli effetti. Vediamo però intanto le previsioni per questo fine settimana in arrivo nel dettaglio previsionale per il meteo Assisi 6-8 marzo 2026:

Sia oggi venerdì che domani sabato: giornate assolate e tiepide con clima da fine aprile-inizio maggio termicamente! Cieli sporchi per la presenza di aria sospesa proveniente dal deserto. Poche nubi di passaggio che faranno solo da cornice al sole nettamente prevalente. Ventilazione debole da nord-est con locali rinforzi temporanei.

Domenica infine: il tempo cambia e inizia ad affermarsi l’instabilità pomeridiana complice una riduzione dei valori pressori della cupola africana. In sostanza il campo di alta pressione si indebolirà e all’interno inizieranno a formarsi delle “crepe” ne approfitteranno i temporali grazie al forte soleggiamento in atto. Mattina soleggiata mentre pomeriggio ad alto rischio rovesci temporaleschi. Ventilazione in rotazione da occidente.

Breve anticipazione infine sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà la prosecuzione di questa fase instabile che code detto inizierà ad affermarsi a partire dalla domenica e dopo delle mattinate soleggiate nei pomeriggi sarà sempre da tenere l’ombrello a portata di mano. Rischio temporali pomeridiani. Il contesto comunque resterà mite per il periodo

A tutti voi un caro saluto e buon 8 Marzo a tutte le donne che ci seguono e non!!!

Foto di Em bé khóc nhè | via Unsplash

© Riproduzione riservata