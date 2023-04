La Basilica di San Francesco ad Assisi tra le chiese più belle del continente

E la città serafica è anche tra le località più gettonate nel periodo fine aprile/inizio maggio: in entrambi i casi scelte dagli utenti di portali di viaggi

C’è anche la Basilica di San Francesco ad Assisi tra le le 12 chiese e cattedrali più belle del continente: a scegliere il monumento più noto della città serafica gli utenti di Jetcost, portale di viaggi. Come riporta Famiglia Cristiana, oltre alla chiesa assisana ci sono anche il Duomo di Milano, la cattedrale di Burgos, Notre Dame de Paris, la cattedrale di Siviglia, la cattedrale di Colonia, la cattedrale di Lincoln (Inghiltera), la cattedrale di Charters, la cattedrale di San Vito a Praga, la cattedrale di Santa Maria di Toledo, la cattedrale di Santo Stefano (Vienna), il Monastero dos Jerònimos a Lisbona.

La Basilica di San Francesco non è l’unica ‘scelta’ degli utenti di portali di viaggi. Ci sono infatti anche Bastia Umbra e Assisi, con la prima che probabilmente beneficia dell’effetto ‘turistico’ della seconda, tra le città più gettonate per una fuga nel periodo tra fine aprile e inizio maggio, quando, approfittando di due giorni festivi e magari aggiungendo un paio di giorni di ferie, è possibile avere un periodo abbastanza lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi.

A stilare la classifica delle località più “calde” è Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, che ha realizzato la classifica delle top 20 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del primo maggio, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone per destinazione nonché il prezzo medio delle case vacanze. L’Umbria, con Bastia Umbra e Assisi, e la Toscana, con Siena ed Elba, è una delle regioni con due località ciascuna, insieme a Lazio (Fiumicino e Roma) e Sardegna (Porto Cervo e Olbia). Molto variegato il numero di persone per destinazione: se la media è tra due o tre persone, Assisi spicca con gruppetti anche di cinque persone.

