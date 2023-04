Ponti del 25 aprile e dell’1 maggio 2023, gli eventi in programma ad Assisi per queste due festività nel segno soprattutto del Calendimaggio.

Venerdì 21 aprile alle 21 Il Gruppo astrofili del Monte Subasio presenta “Sidereus Nuncius 2.0 – I messaggeri celesti della nuova Astronomia” a cura della astrofisica Patrizia Caraveo. L’appuntamento è per venerdì 21 aprile 2023 alle ore 21.00 presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi. L’ingresso è libero. Dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile all’1 maggio, la seconda edizione di Primavera al lavandeto, a Castelnuovo di Assisi. Sabato 22 aprile al teatro Lyrick, all’interno della stagione 2022-2023 di Tourné, Canto Libero, omaggio a Mogol e Lucio Battisti. Al bosco di San Francesco, martedì 25 Aprile e lunedì 1 Maggio ore 11:30 è in programma una passeggiata guidata con la Direttrice del Bosco all’oliveto terrazzato, che si estende su una collina immersa nel verde da cui si gode una suggestiva vista della Basilica di San Francesco, dove sarà possibile effettuare un picnic per celebrare una giornata di festa. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe con para di gomma e di portare un plaid. L’area non è provvista di tavoli e panche. Per info, costi e prenotazioni (obbligatorie), 075/813157. Ai partecipanti verrà fornito un kit eco-friendly per il picnic; il cestino potrà essere ordinato presso l’Osteria del Mulino autonomamente.

Ma sono le iniziative di avvicinamento al Calendimaggio le vere attrazioni tra gli eventi dei ponti del 25 aprile e dell’1 maggio 2023. Domenica 23 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti per scegliere chi si sfiderà in piazza giovedì 4 maggio, giorno di Madonna Primavera; martedì 25 aprile alle 17 nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria: composta da uno storico, un regista e un musicologo, sarà chiamata a decidere la Parte vincente tra Sopra e Sotto.

Il 30 aprile alle 16 nella piazzetta Chiesa Nuova la presentazione delle dieci Madonne Primavera, con l’omaggio canoro dei “Cantori di Assisi”. Alle 20.30 nei rioni delle Parti le cene propiziatorie delle Parti – aperte ai soli tesserati di Magnifica e Nobilissima. Lunedì 1 maggio alle 14.30 in Piazza Santa Chiara lo Spettacolo della “Compagnia Balestrieri di Assisi” e alle 17 lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori di Assisi”. Tornano anche le scene aperte in costume, per permettere di vivere le atmosfere del Calendimaggio in notturna. Appuntamento l’1 maggio dalle 21.30 nei vicoli di Parte de Sopra e il 2 maggio sempre dalle 21.30 nei vicoli di Parte de Sotto.

Dal 20 aprile è aperta anche la Taverna dell’Ente Calendimaggio con i menù di Giorgione: quello per la settimana dal 20 al 28 aprile è reperibile a questo link. I locali in via Arco dei Priori saranno aperti il 21 aprile, solo a cena; dal 22 al 25 aprile, a pranzo e cena; dopo la chiusura del 26 e 27 aprile, il 28 aprile sarà aperta a cena e poi dal 29 aprile all’1 maggio a pranzo e cena. Dopo la chiusura del 2 maggio, il 3 e il 4 maggio apertura solo a cena, il 5 solo a pranzo e il 6, ultimo giorno di attività, a pranzo e a cena. Anche quest’anno, accanto alla Taverna, in piazza del Comune sarà possibile trovare anche il punto ristoro con il classico panino con porchetta, vino e dolci.

In vista del previsto alto flusso di turisti anche per i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio 2023, dopo il boom registrato per le festività pasquali, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare di nuovo le aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il centro storico. Si tratta dei parcheggi presso il Teatro Lyrick e in via Padre Ulisse Cascianelli, dove nei giorni 22, 23, 24,25, 29 e 30 aprile e primo maggio sarà possibile lasciare l’autovettura e raggiungere il centro di Assisi con navetta gratis ogni trenta minuti. È prevista una tariffa giornaliera di 9 euro, saranno attivi dalle ore 10 e solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico (Giovanni Paolo II, Mojano, Piazza Matteotti, Porta Nuova e San Giacomo). Sempre aperto invece il parcheggio della Stazione, utilizzabile anch’esso al costo di 9 euro al giorno, incluso il servizio navetta gratuito per il centro. Dalla strada statale 75, l’uscita consigliata per raggiungere queste tre aree di sosta auto è Santa Maria degli Angeli Sud. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica: 075 8138680) o la polizia locale (075 812820)

© Riproduzione riservata