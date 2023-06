La promozione di Assisi passa dalle gif sui social: Basilica di San Francesco e Torre del Popolo diventano sticker (foto)

La promozione di Assisi passa anche attraverso una gif sui social. È l’idea dell’amministrazione comunale, che ha trasformato la Torre del Popolo e della Basilica di San Francesco – due dei monumenti simbolo di Assisi – immagini grafiche animate, da utilizzare nelle storie e nei reel di Facebook e Instagram. Si tratta di un nuovo modo per promuovere la città e il brand turistico di Assisi, anche attraverso strumenti di comunicazione innovativi, creativi e molto utilizzati dagli utenti dei social network, soprattutto dai giovani. (Continua dopo la foto)

Tra le Gif dedicate alla promozione di Assisi ci sono anche una serie di immagini caratterizzanti e divertenti come “I love Assisi”, “Assisi cuore dell’Umbria”, “Summer in Assisi” e “Walk in Assisi”. Anche il logo di “Visit Assisi”, nome del portale turistico della Città e delle pagine social ufficiali del turismo del Comune di Assisi (@visit assisi su Facebook e @visit_assisi_official su Instagram) è diventato una gif.

“L’idea – spiega l’assessore al turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi Fabrizio Leggio – è quella di rendere sempre più vicina, vivace, dinamica e contemporanea l’immagine della città, utilizzando nuovi linguaggi e strumenti della comunicazione come i social network, che rappresentano veicoli strategici per intercettare fasce di pubblico ampie e variegate e per promuovere in maniera sempre più efficace Assisi e le sue risorse”. Tutte le immagini animate sono utilizzabili nelle storie e nei reel di Facebook o Instagram: per trovarle basta andare su Giphy e cercare “VisitAssisi” o “Assisi”.

