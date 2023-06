Festa della Repubblica 2023, tra gli insigniti gli assisani Fusetti, Leoni e Manini

Il 2 giugno si celebra, come ogni anno, la Festa della Repubblica, per ricordare l’esito del referendum costituzionale con il quale, nel 1946, la volontà popolare sancì la nascita della Repubblica Italiana. Celebrazioni per la Festa della Repubblica 2023 sono in programma sia a Perugia che a Terni. E sono tanti gli assisani e i bastioli protagonisti.

Tra i nuovi cavalieri della Repubblica ci sono infatti Paola Carnevali Valentini, bastiola e presidente Angsa Umbria Onlus e il tenente colonnello dei carabinieri Marco Sivori, già comandante della compagnia di Assisi. Alla prima, nelle scorse settimane, erano arrivate le congratulazioni del sindaco Paola Lungarotti. “Esprimo personalmente e a nome dell’amministrazione Comunale di Bastia Umbra le più vive felicitazioni alla nostra concittadina. Sarà per me una grande emozione rappresentare tutta la comunità bastiola il prossimo due giugno nella cerimonia di consegna dell’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica Italiana per tramite del Prefetto dott. Armando Gradone presso la Prefettura di Perugia“.

Per Lungarotti, “Carnevali, una donna, una madre che ha saputo con forza e determinatezza sostenere, curare con affetto e dedizione tanti ragazzi e ragazze affetti da autismo. Presidente dell’associazione Angsa Umbria, instancabile, indomita nel pensare agli altri, la sua esperienza di vita è diventata coesione e collante per la comunità tutta. Voglio solo ricordare un esempio tra tutti – conclude Lungarotti – ll’esperienza meravigliosa, unica, che abbiamo avuto modo di vivere grazie al Premio dei Presidenti Italia – Germania , vinto per avere costruito un reale e vissuto progetto di inclusione tra i Comuni di Bastia Umbra ed Höchberg, in Germania, in sinergia con le associazioni Il Giunco- La Casa di Jonathan e Bastia Gemellaggi“.

Per quanto riguarda invece le Onorificenze dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’ consegnate durante la Festa della Repubblica 2023, due gli assisani che diventano Grandi Ufficiali: sono Sergio Fusetti, restauratore, e Roberto Leoni, insegnante, entrambi di Assisi. (Continua dopo il video – link diretto).

Infine, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra di loro anche Arnaldo Manini, dell’omonima azienda che è un eccellenza assisana e non solo.

