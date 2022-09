La Torre del Popolo riapre alla città e ai visitatori il primo ottobre

Nell’ambito delle celebrazioni francescane 2022, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire alle visite – per la prima volta nella sua storia di quasi 800 anni – la Torre del Popolo con l’inaugurazione dei lavori di restauro durati 3 anni ed effettuati sotto l’attenta supervisione della Soprintendenza dell’Umbria. Per la prima volta sarà visitabile l’intero monumento e fruibile fino al livello della Campana delle Laudi da dove si potrà ammirare un panorama unico e suggestivo. La Campana delle Laudi scandisce tutti i più importanti momenti di vita della Città Serafica e fu donata dai Comuni d’Italia in occasione del settimo centenario della morte di San Francesco. L’evento a cui tutta la cittadinanza è invitata, è stato fissato per il pomeriggio, dalle 16 in poi, del primo ottobre prossimo.

Si tratta di un momento storico simbolo della città e ovviamente una grande attrattiva per i turisti e i pellegrini che in quei giorni affolleranno Assisi per onorare San Francesco, patrono d’Italia. La Torre del Popolo, in piazza del Comune, è uno dei monumenti che significano l’identità della città, che dal lontano 1257, anno di costruzione, scandisce con la Campana delle Laudi i tempi e i ritmi religiosi e civili della comunità. L’annuncio della apertura al pubblico della Torre del Popolo è stato dato dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, durante la conferenza stampa a Radio Vaticana in occasione della presentazione del programma delle celebrazioni francescane 2022, alla presenza del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e dei custodi delle Basiliche papali di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, padre Marco Moroni e padre Massimo Travascio. Durante la conferenza il sindaco ha espresso con orgoglio l’importanza dell’evento sottolineando non solo la restituzione alla città della Torre del Popolo dopo tre anni di lavori realizzati anche con il sostegno della Fondazione Perugia ma anche la circostanza che ciò avvenga durante le celebrazioni francescani per ribadire l’armonia e la collaborazione tra il Comune e il Sacro Convento.

Tra le altre iniziative inserite nelle celebrazioni francescane, il 2 ottobre alle 17, nella sala Ex Pinacoteca in piazza del Comune, è prevista la consegna del Premio nazionale Francesco Dattini a una Pro loco italiana; alle 18, nello stesso luogo, un incontro sul tema “Il volontario come dono”. Sempre il 2 ottobre, in piazza San Francesco, a partire dalle 19.30, è in programma un incontro fraterno che consiste in un intrattenimento e degustazioni a cura dell’Ente Calendimaggio. In serata, alle 21, nella Basilica superiore, il concerto gratuito “Francesco è vivo”.

Il 3 ottobre le manifestazioni iniziano alle 9.30 nel refettorietto del Convento della Porziuncola dove verrà assegnato il riconoscimento “Rosa d’Argento” Frate Jacopa. Nel pomeriggio, dalle 19.30 in poi, in piazza del Comune un altro momento aperto alla cittadinanza con le delegazioni delle associazioni ed enti coinvolti nella gestione della pandemia in collaborazione con la Comunità Balestrieri di Assisi e i gruppi del territorio con la degustazione di prodotti tipici.

