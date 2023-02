Ladri e vandali nell’assisano-bastiolo: in un caso messi in fuga dalla proprietaria di casa

Ladri e vandali scatenati nell’assisano bastiolo. Dagli atti vandalici – a Bastia Umbra, dove il finestrino di un’auto spaccato senza che neanche ci fosse una borsa sul sedile – ai furti, perlopiù tentati, non si fermano gli episodi di microcriminalità. E non si fermano le segnalazioni – e la rabbia – dei cittadini sui social.

Venerdì scorso i ladri hanno provato a entrare nella zona di Viole d’Assisi: messi in fuga, non è chiaro se dall’allarme o dai proprietari/vicini di casa, avrebbero persino rischiato di essere investiti da un’auto fuggendo dall’abitazione. A Rivotorto, oltre a un tentativo di furto, è stata avvistata una macchina bianca sospetta, mentre a Costa di Trex i ladri hanno provato a forzare una finestra ma sono stati messi in fuga dall’allarme che è suonato prima che potessero effettivamente entrare in casa. Non va meglio a Bastia: ladri e vandali, visto che – dopo i furti nel periodo natalizio – si registra almeno un atto vandalico ai danni di un’auto parcheggiata cui è stato sfondato il finestrino; e sotto al post su Facebook dove la vicenda viene segnalata, un’altra cittadina, residente nell’assisano, racconta di un tentativo di furto nella notte tra domenica e lunedì in cui i ladri avrebbero tentato di entrare addirittura dal portone d’ingresso, chiuso dalla padrona di casa a spallate. “Fortunatamente – dice – sono riuscita a chiudere il portone e chiamare aiuto e i carabinieri: è il secondo episodio dopo che neanche 4 mesi fa sono entrati e mi hanno rubato tutto”.

A dicembre erano stati diversi gli episodi simili nel centro storico di Assisi, ma anche a Santa Maria e Bastia. Sotto accusa da parte dei cittadini in quasi tutti i casi la scarsa illuminazione delle vie che, complici anche i tagli imposti dal caro bollette, fanno sì che spesso a notte fonda molte zo anche centralissime, siano al buio. Nel gruppo “Sei de la Bastia se…” si ringrazia invece ironicamente il Comune “che si impegna molto nelle attività dove non partecipa nessuno invece che far rinascere la città. Siamo proprio alla frutta: non c’è sicurezza, non c’è pulizia di fogne e strade, non c’è cura per le aree verdi e per le strade viste le tante buche e i dossi causati dalle radici. Manca anche l’illuminazione”, la sintesi di uno dei commenti.

Foto di Salah Ait Mokhtar | via Unsplash

