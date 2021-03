Lavori Enel durante la dad, proteste a Santa Maria degli Angeli

Il tre marzo mancherà la corrente per la seconda volta in 20 giorni, chiesto l'intervento del sindaco

I lavori Enel durante la mattinata fanno arrabbiare i residenti, e scattano le proteste a Santa Maria degli Angeli. In alcune zone della cittadina della Porziuncola mancherà la corrente dalle 8 alle 15 di mercoledì 3 marzo. “Per la seconda volta in venti giorni – si legge nel gruppo segnalazioni Santa Maria degli Angeli – l’Enel si permette di togliere la corrente in un giorno infrasettimanale per tutta la mattinata in un momento dove i ragazzi sono in Didattica a distanza negandogli l’accesso alla scuola online”.

“Ho chiesto ad Enel dopo ore di attesa di rimandare l’intervento visto che hanno ammesso che è solo manutenzione ordinaria o di spostarlo al sabato (giorno dove pochissimi ragazzi hanno scuola)”. La loro risposta, detta anche in modo scocciato e maleducato, è stata che loro il sabato non lavorano. Auspico gentilmente l’intervento del sindaco Stefania Proietti affinché più di 10 ragazzi residenti nell’area interessata possano regolarmente fare lezione”.

E il problema dei lavori Enel in orario ‘scolastico’ è sentito: “Ogni volta che tolgono la corrente tremo, l’ultima volta è tornata poco prima delle 14 e per fortuna avevamo i giga sul tablet, se no niente DaD, alcuni ragazzi infatti li hanno messi assenti perché avevano problemi di connessione”, la segnalazione di un’altra cittadina nello stesso gruppo.