Lavori in Via Los Angeles, a Santa Maria cambia la circolazione

Lavori in Via Los Angeles: da oggi, 26 ottobre, inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale e della successiva asfaltatura della carreggiata in un tratto di via Los Angeles. In base a tale intervento, che si dovrebbe concludersi giovedì 29 condizioni meteo permettendo, sarà istituito il senso unico alternato dalla rotatoria di via De Gasperi-via Diaz, esclusa, fino alla rotatoria di via Patrono d’Italia-Via San Bernardino da Siena, compresa.

I lavori in Via Los Angeles rientrano nel Piano Strade 3 per la cui attuazione è stata stanziata la somma di un milione e 500 mila euro, la manutenzione e la messa in sicurezza delle vie comunali riguarderanno oltre il centro di Assisi anche le strade di 11 frazioni (Santa Maria degli Angeli appunto, Palazzo, Petrignano, Torchiagina, Rivotorto, San Vitale, Capodacqua, Castelnuovo, Tordandrea, Tordibetto e Armenzano). In base al progetto esecutivo che ha considerato l’estensione viaria e quindi la priorità degli interventi, la cifra più cospicua, quasi 350 mila euro, interessa proprio Santa Maria degli Angeli.

Oltre all’asfaltatura in via Los Angeles, molti sono i lavori che l’amministrazione sta effettuando sulla rete stradale del territorio comunale sia investendo risorse proprie che sollecitando altri soggetti come Anas e Provincia di Perugia a intervenire lungo i tratti più malridotti. Per quanto riguarda i soldi messi dal Comune si ricordano anche i Piani Strade 1 e 2, rispettivamente di 500 mila euro il primo, e di un milione il secondo. Con il Piano Strade 3 la cifra complessiva è di 3 milioni.