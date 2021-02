Lavori in via Patrono d’Italia, i cambi alla viabilità da lunedì a Santa Maria

Come anticipato dal sindaco Stefania Proietti ad AssisiNews inStudio (rivedi qui la puntata) nei giorni scorsi, da lunedì 1° marzo inizieranno i lavori in via Patrono d’Italia, accanto alla basilica, a Santa Maria degli Angeli. Un tratto di strada che sarà oggetto di riqualificazione, perché caratterizzato dai sanpietrini ammalorati da anni. Lavori fortemente attesi dalla comunità angelana che interessano tutta la città, visto che riguardano un asse viario strategico per cittadini e turisti. Queste le modifiche alla viabilità per i lavori in via Patrono d’Italia.

VIA PATRONO D’ITALIA

1. divieto di circolazione dalla intersezione con Via Los Angeles a Via Micarelli eccetto i mezzi al servizio del cantiere stradale e, limitatamente al tratto compreso tra Via Micarelli e l’inizio cantiere (passaggio pedonale che da P.zza Garibaldi conduce alla Basilica di Santa Maria degli Angeli), dei seguenti:

– mezzi al servizio dei portatori di handicap per consentire la salita e la discesa in corrispondenza dell’ingresso della Basilica di Santa Maria degli Angeli;

– mezzi leggeri con portata a pieno carico non superiore a 35 q.li per il rifornimento delle attività commerciali (chioschi) che insistono in corrispondenza all’area di cantiere;

– mezzi del servizio pubblico da piazza (TAXI) e del servizio di noleggio con conducente (NCC);

– mezzi il cui transito è necessario per le esigenze della Basilica di Santa Maria degli Angeli (funerali, ecc.)

2. è consentita la circolazione a senso unico in uscita da P.zza Caduti di Nassiriya direzione Via Los Angeles;

3. direzione obbligatoria in Via Carducci per autocarri con massa a pieno carico superiore a 5 T e autobus provenienti da nord direzione S.M.Angeli centro (eccetto autobus turistici diretti alle strutture ricettive di Via Protomartiri e Via Micarelli che potranno transitare solo per raggiungere Via Protomartiri Francescani);

P.ZZA CADUTI DI DI NASSIRIYA

-divieto di accesso da Via Patrono D’Italia;

-senso unico in uscita direzione via Los Angeles.

VIA DE GASPERI

-doppio senso di circolazione dalla intersezione con la strada di uscita da P.zza Caduti di Nassiriya a P.zza Martin Luther King.

ITINERARI ALTERNATIVI:

1. In INGRESSO VERSO ASSISI: Via Los Angeles, Via Matteucci, Via Protomartiri, Via Valecchie, Via Manzoni, Via Patrono.

2. In USCITA DA ASSISI:

a) Via Patrono, Via Manzoni, Via Valecchie,

b) Via Patrono, Via Carducci, Via D’Annunzio;

c) Via Patrono, Via Protomartiri, Via Matteucci;

d) Via Patrono, via Micarelli (eccetto autobus e autocarri con massa a pieno carico superiore a 35q.li).