Lavori sul serbatoio, Armenzano senz’acqua giovedì 13 aprile

Umbra Acque, informa la clientela interessata che a causa di lavori sul serbatoio di Armenzano, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di giovedì 13 aprile 2023 verrà sospesa l’erogazione idrica nella frazione. Si tratta nello specifico di lavori di manutenzione.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio dopo i lavori sul serbatoio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445. Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com

Sempre in Umbria, ma venerdì 14 aprile,dalle 8:00 alle 15:00 si potranno verificare cali di pressione/portata a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche. Le località interessate in questo caso sono Fratta Todina capoluogo e le frazioni di S. Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella, Collelungo; Monte Castello di Vibio capoluogo e le frazioni di Madonna del Piano e Doglio; e nel comune di Collazzone Strada del Convento, Strada dei Cappuccini e Strada delle Corone.

