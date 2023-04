Classe ’74, gli ex alunni si ritrovano a 35 anni dal diploma

A quasi 35 anni dal diploma di terza media, conseguito nel giugno del 1988, gli alunni classe ’74 della 3A del Convitto nazionale si sono ritrovati per una cena in amicizia. Tanti gli aneddoti, ricordati soprattutto dalla memoria storica del gruppo Mauro Angeletti, che ha fatto rivivere la spensieratezza, le risate e la bellezza del periodo scolastico, trascorso insieme.

!”Alcuni assenti giustificati – si legge nella nota pervenuta tra gli altri anche alla redazione di Assisi News – ma con il desiderio di esserci la prossima volta per continuare ‘a condividere la memoria dei migliori anni della nostra vita’, hanno sottolineato. Erano presenti gli ex alunni della Classe ’74 (in foto da sinistra) Marina Rosati, Franco Cesario, Francesco Bosimini, Luca Quacquarini, Tania Rossi, Mauro Angeletti, Michela Ricciardi, Eleonora Pronti, Stefania Sforna, Andrea Roscini e Alessandro Rossi.

Diversi gli eventi del genere, nel 2018 quattordici baldanzosi giovanotti nati nel 1954 e precedentemente si erano incontrati in una pizzeria dell’assisano sabato 30 giugno per rinfocolare l’amicizia costruita sui banchi di scuola a cominciare dalla prima elementare frequentata a S. Maria degli Angeli nell’anno scolastico 1960-61. Pochi giorni prima sempre ad Assisi, a 50 anni dal diploma, si erano ritrovati gli ex alunni dell’istituto Ruggiero Bonghi di Assisi. “Dopo 50 anni esatti dal diploma (1968-2018) – scrivevano gli interessati – gli ex alunni, in particolare quelli delle classi 5°A e 5°B di Ragioneria e la 5° A Geometri, si sono rivisti per una speciale serata conviviale all’insegna del divertimento e, perché no, di un pizzico di commozione”.

