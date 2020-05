Lavori sulle strade comunali di montagna, gli interventi ad Assisi

Non si fermano i lavori sulle strade comunali di montagna, riqualificate nelle scorse settimane. La strada Francescana, in località Pian della Pieve, comunale di montagna lunga diversi chilometri è stata riqualificata con la copertura di ghiaia con una completa regimazione delle acque piovane che negli ultimi avevano completamente dissestato il manto stradale. I lavori sono stati eseguiti dal Comune in collaborazione con l’Agenzia forestale sotto il coordinamento dell’ufficio servizi operativi.

Lavori sulle strade comunali di montagna anche sulla Strada Palombara fino al vocabolo Casaccio nella frazione di Santa Maria di Lignano, al confine con il comune di Nocera Umbra. Eseguiti interventi anche sulla strada della Metola e sulla strada della Concia a Porziano. Molte opere strutturali sono state realizzate al cimitero di Santa Maria di Lignano, come la nuova staccionata in legno e un nuovo punto luce davanti all’ingresso. L’amministrazione – conclude la nota – sta valutando altri interventi sulle strade di montagne del territorio comunale, per cui nei mesi scorsi erano stati stanziati oltre un milione di euro (per la precisione 1.183.315,00).

I lavori sono relativi al ripristino della sede viaria e la regimentazione delle acque delle strade di montagna e per la messa in sicurezza di alcune strade comunali. I lavori, eseguiti dall’Afor, interessano circa 10 km di

strade, ad Armenzano-Nottiano, Metola, Concia-Porziano e Petrata-La Torre. Sempre l’Afor ha riqualificato le aree del Subasio provvedendo a recintare gli spazi destinati al pascolo e a sistemare le sponde del Fosso Rufole a Tordibetto. Per le strade di montagna i finanziamenti arrivano dalla Regione e sono 100 mila euro, per il Subasio 120 e per il Fosso 120, oltre alla messa in sicurezza delle strade interessate dagli eventi sismici del

2016, Gabbiano-Sant’Apollinare, Beviglie e altri tratti di Petrata e Metola, per un costo di 843 mila euro dai fondi della Protezione civile nazionale.