Fiori finti scomparsi al cimitero di Viole, l’aggiornamento: “Il mistero rimane”

Da un nostro lettore, Paolo Roldini, riceviamo e pubblichiamo un “aggiornamento” sulla vicenda dei fiori finti scomparsi dal cimitero di Viole di Assisi. Come spiega lo stesso Roldini, “Sono stato contattato da un referente dell’ufficio cimiteri che mi ha confermato la messa in atto di un’iniziativa straordinaria di pulizia volta a garantire il decoro dei cimiteri”.

“Allo stesso tempo – aggiunge il cittadino-lettore – il referente mi ha assicurato che l’indicazione si è limitata a far rimuovere i fiori secchi ed innaffiare gli altri per far trovare, alla riapertura dei cimiteri una situazione presentabile ai cittadini. Da una verifica a posteriori, lo stesso ufficio cimiteri sembra anche escludere che la sottrazione dei fiori possa essere stata effettuata per un qualche errore”.

“Quindi – dice ancora Roldini – il mistero dei fiori finti scomparsi rimarrà tale, come il costoso imprevisto anche se constatiamo almeno, il tentativo di cercare di dare delle risposte. Auspichiamo per il futuro un maggiore impegno nella cura dell’informazione specie in occasione di attività non ordinarie ( al giorno d’oggi non mancano certo le opportunità) e per quanto possibile, una sempre maggiore attenzione su quanto accade all’interno dei luoghi dove riposano i nostri cari”.