Lavori in via Brizi e via Valecchie, variazioni al traffico da lunedì

Lunedì prossimo, 25 gennaio, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’acquedotto (dorsale acquedottistica in gergo tecnico) finalizzati al collegamento dell’allaccio nelle abitazioni ubicate a Santa Maria degli Angeli, lungo via Valecchie. “Finalmente i residenti di quella zona potranno collegarsi all’acquedotto e usufruire di un servizio fondamentale per la vita quotidiana”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Assisi.

Questo tipo di intervento rientra nel programma voluto dalla giunta e approvato dall’Auri ed effettuato da Umbra Acque. Per permettere il regolare svolgimento dei lavori sarà indispensabile istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti, in via Valecchie nel tratto di strada che va dall’intersezione con via Francesca all’intersezione con via Alfredo Panzini. “Si tratta di un’opera di notevole importanza per la comunità di quell’area – ha detto il sindaco Stefania Proietti – e, come promesso nella nostra agenda, l’impegno assunto viene rispettato e questo intervento rientra nelle priorità dettate dall’amministrazione a Umbra Acque”. La speranza dei residenti è che i lavori possano porre fine anche alle buche che sono onnipresenti in via di Valecchie e per cui più volte i residenti si sono mobilitati e hanno chiesto alla giunta di intervenire.

Sempre lunedì inizieranno i lavori di riparazione della condotta fognaria pubblica in via Eugenio Brizi, nel centro storico di Assisi. L’intervento durerà fino a venerdì 29 e per tale motivo è necessario istituire il divieto di transito per tutti i veicoli. “Questo tipo di lavori – dice sempre la prima cittadina Proietti – sono indispensabili per garantire il servizio alla cittadinanza e, grazie all’intervento di Umbra Acque e dell’Ufficio Servizi Operativi del Comune, sarà riparata l’intera linea della condotta fognaria. Il tema legato all’acquedotto e al sistema fognario della città è all’ordine del giorno di tutte le manutenzioni che ogni giorno l’amministrazione mette in agenda per assicurare servizi efficienti alla comunità”.