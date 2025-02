L’incanto delle parole, ad Assisi scrittori editor e speaker radiofonici a confronto

Scrittori, editor e speaker radiofonici a confronto ad Assisi su suggestione e fascino delle parole, in un’epoca in cui queste sembrano aver perso forza a vantaggio delle immagini, ma in realtà conservano un potere e un valore che trascende spazio e tempo. L’evento – aperto a tutti e intitolato “L’incanto delle parole” – si terrà sabato 22 febbraio 2025, alle ore 16, nella sala convegni della Fondazione Perugia, a Palazzo Bonacquisti, in piazza del Comune. È promosso dal Rotary Club Assisi, in collaborazione con il Comune di Assisi. Interverrà l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci e parteciperanno alcune classi del Liceo Properzio della città. Modererà l’incontro Maria Elisabetta Monacchia, presidente del Rotary Club di Assisi.

L’iniziativa L’incanto delle parole prevede un dialogo a tre voci, in cui si esploreranno valore e forza delle parole, giocando con esse alla ricerca del significato profondo che la comunicazione, di tutti i generi, ha rivestito e ricopre nel mondo. Daniele Nicastro, scrittore di romanzi per ragazzi e ghostwriter, spiegherà come l’ispirazione possa dar vita a pagine memorabili della letteratura. Annalina Taddei, speaker radiofonica di Radio Onda Libera, illustrerà come la modalità orale di comunicazione permetta di costruire una realtà che coinvolge un solo senso: l’udito. Loredana Baldinucci, editor per la casa editrice “Il Castoro”, offrirà la possibilità di sondare i flussi e le esigenze di mercato dell’editoria alla ricerca della parola giusta.

L’obiettivo è anche quello di raccontare come le parole abbiano spesso pure il potere di curare l’anima e il mondo, come veicolo di idee e strumento indispensabile di condivisione e relazione.

Foto di Will Francis | via Unsplash

© Riproduzione riservata