Lite alla guardia medica di Santa Maria degli Angeli, polizia riporta paziente alla calma

Lite alla guardia medica di Santa Maria perché ritiene la prestazione sanitaria inadeguata, alla fine interviene la polizia e calma gli animi. Nelle prime ore della notte tra lunedì e martedì gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto francesca Domenica Di Luca sono intervenuti a Santa Maria degli Angeli, a seguito della richiesta di intervento da parte della guardia medica. L’ufficiale sanitario ha chiesto l’aiuto della Polizia di Stato per via di un paziente poco collaborativo che, dopo averlo aggredito verbalmente, rifiutava la prestazione sanitaria ritenendola inadeguata.

Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno trovato i due ancora in lite. Il paziente, molto agitato e aggressivo nei confronti del personale sanitario, è stato avvicinato dai poliziotti che sono riusciti – dopo molti tentativi di mediazione – a riportarlo alla calma. Tranquillizzate le parti e ultimate le attività di rito, il personale sanitario ha potuto così riprendere la propria attività. Gli agenti hanno inoltre inserito l’accaduto all’interno dell’applicativo Scudo in dotazione alle forze dell’ordine.

L’applicativo interforze SCUDO, di supporto alla gestione delle attività di “pronto intervento” per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni connessi alle violenze domestiche o di genere.L’applicativo è destinato principalmente agli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri impegnati nei servizi di controllo del territorio e potrà essere esteso anche alla Guardia di Finanza qualora interessata ai casi in questione.SCUDO, che integra i sistemi operativi multimediali e informativi già in uso alle Forze di Polizia, è un applicativo del portale del Sistema informativo interforze che consente di evidenziare i precedenti interventi degli equipaggi nei confronti di vittime di lite, o violenza, anche nei casi in cui non sia stata proposta denuncia o querela.In particolare, attraverso la consultazione di SCUDO, gli operatori delle Forze di Polizia possono avere contezza di precedenti interventi sul medesimo obiettivo attraverso la consultazione di diverse chiavi di ricerca

