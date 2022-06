Festa del Voto 2022, il 22 giugno si ricorda la liberazione della città dall’aggressione delle truppe saracene

Tutto pronto in città per la Festa del Voto 2022 che si svolgerà mercoledì 22 giugno in ricordo del salvataggio di Assisi dall’assedio dei saraceni, per l’intercessione orante di Santa Chiara. Con questo appuntamento annuale gli abitanti della città serafica rivolgono, con singolare devozione verso Santa Chiara, il loro ringraziamento per il miracolo ricevuto.

La giornata si apre in Piazza del Comune alle 5,45 quando, dalla Torre del Popolo, gli araldi con le chiarine intoneranno il “Coprifuoco”, l’Inno di Assisi ai quattro punti cardinali, seguirà il suono a festa della campana delle Laudi e di quelle delle basiliche e delle Chiese della Città per ricordare la liberazione dall’assedio.

Il programma della Festa del Voto 2022 prevede poi alle 20,30 la partenza del corteo religioso che da piazza San Rufino si unisce a quello civile in piazza del Comune con la lettura dell’ordinanza del consiglio comunale, con cui il 26 maggio 1644 veniva istituita la “festa del voto”. Come detto l’ordinanza ricorda la liberazione di Assisi, grazie al miracoloso intervento di Santa Chiara, dall’assedio dei saraceni nel settembre 1240 e nel giugno 1241. Ricorda inoltre che la città chiese (e ottenne) la protezione di Santa Chiara anche per l’epidemia di peste del 1630. Dopo la visita alle clarisse, il corteo si dirigerà verso il Santuario di San Damiano dove il sindaco Stefania Proietti offrirà i ceri a nome dell’amministrazione comunale, poi ci sarà la celebrazione di Compieta e la Benedizione eucaristica, l’esortazione del vescovo monsignor Domenico Sorrentino e il saluto del Ministro provinciale dei Frati minori dell’Umbria. Per ogni informazione rivolgersi all’ufficio cultura e cerimoniale: telefono 075.8138620/621 – email: [email protected] A curare l’illuminazione con le suggestive fiaccole, l’Ente Calendimaggio di Assisi, che sarà anche presente con una sua rappresentanza e una rappresentanza delle due parti.

FOTO © Mauro Berti – AssisiNews, l’edizione 2021 della Festa del Voto

