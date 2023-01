In totale l'ultima estrazione porta in Umbria 230.000 euro

Il Lotto premia l’Umbria con vincite complessive per oltre 230mila euro: festa a Perugia dove con un colpo da 187.500 euro, a cui si aggiunge un’altra vincita da 18.750 euro. Ad Assisi, invece, sono stati vinti 24.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 85,8 milioni dall’inizio dell’anno.

© Riproduzione riservata