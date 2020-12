Un lupo avvistato in pieno giorno a Rivotorto di Assisi. La segnalazione è stata fatta in queste ore via social da una cittadina che si è imbattuta nell’animale avvistato in un campo vicino alla strada in via dei Tre Compagni.

“Volevo comunicare – la segnalazione – che anche in pieno giorno un lupo gira per le campagne di Rivotorto di Assisi”.

Non è la prima volta che vengono avvistati lupi nel territorio, ma non risultano in zona casi di aggressioni verso l’uomo. Non è da escludere che il lupo si sia spinto così in basso, e in una zona di radura così vicino al centro abitato anche per la “minore” presenza di persone o mezzi, specialmente in orari serali, dovuta alle restrizioni legate all’emergenza Covid-19.