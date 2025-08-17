Lutto a Castiglione del Lago, morto Massimiliano Marchetti: era medico chirurgo ad Assisi

Un lutto a a Castiglione del Lago che colpisce anche Assisi quello per la morte di Massimiliano Marchetti, medico chirurgo all’ospedale della città serafica e vicepresidente della squadra di calcio che milita nel girone A di Promozione umbra. Il 46enne si è spento nella tarda serata di sabato a causa di un malore. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. Grande sgomento in tutta la comunità del Trasimeno dove Marchetti era molto conosciuto e apprezzato, ma anche ad Assisi dove come detto Marchetti praticava l’attività di medico chirurgo.

“Massimiliano Marchetti era un gentiluomo con una grande cultura medica e una profonda passione per la chirurgia che, dopo la laurea in farmacia, lo ha portato ad iscriversi alla facoltà di medicina e alla scuola di specializzazione in chirurgia generale. Ad Assisi, intorno a lui, si era creato un clima di sincera stima: i suoi modi sempre cortesi e la sua disponibilità verso pazienti e colleghi gli avevano permesso di diventare un riferimento per tutti.Per tutto il personale del presidio ospedaliero di Assisi era motivo di soddisfazione vederlo arrivare ogni mattina sereno, nonostante la distanza che lo separava dal luogo di lavoro al quale era profondamente legato”, ricorda in una nota la Usl Umbria 1″. I funerali si terranno martedì 19 agosto alle ore 10 presso l’impianto sportivo di Sanfatucchio. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Vaiano.

Foto in evidenza da Agilla e Trasimeno

