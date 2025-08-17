Addio a Pippo Baudo, nel suo “curriculum” anche un appuntamento ad Assisi

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Pippo Baudo, conduttore tra i più famosi e importanti, per un sessantennio protagonista della cultura popolare con tra le altre tredici edizioni del Festival di Sanremo condotte; Baudo è morto a 89 anni sabato 16 agosto 2025 e – come ha scoperto Mauro Iuston, appassionato di storia locale assisana – nel suo curriculum vanta anche un appuntamento ad Assisi. Giovane presentatore, arrivò alla Sagra della Canzone Nova che si teneva alla Pro Civitate, come documentato da uno scatto, che Assisi News ripropone in evidenza, pubblicato nella rivista Rocca del 15 Settembre 1961. Insieme a lui, svela Gabriele Caldari, anche il maestro Gorni Kramer e i cantanti Joe Sentieri e Arturo Testa.

Ricordato per il carattere gioviale e per aver lanciato le carriere di comici, cantanti e presentatrici, condusse programmi storici della Rai come Canzonissima, Domenica In, Fantastico, lavorando brevemente anche per Mediaset. Oltre a Sanremo, di cui fu anche direttore artistico contribuendo a lanciare Al Bano, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Laura Pausini, Pippo Baudo viene ricordato anche a Domenica In e a Fantastico, nel quale diede spazio a showgirl e comici che sarebbero entrati a far parte della cultura pop di quel decennio, tra cui Lorella Cuccarini, Roberto Benigni, Fiorello e Beppe Grillo.

