Macchina in via San Rufino, nuovo caso nella zona pedonale

Sarà stato il navigatore o una disattenzione? Non si sa. Certo è che nella mattinata del 26 maggio 2025 un’auto ha provato a risalire via San Rufino, nota strada pedonale di Assisi centro storico che collega Piazza del Comune alla Cattedrale. Probabilmente l’auto è uscita da uno dei b&b in fondo alla strada e invece di imboccare vicolo dei Nepis è finita in cima a San Rufino, dove la strada è chiusa da una colonnetta. Qualche manovra e, con un po’ di difficoltà, il lieto fine. Sperando che prima o poi spunti un cartello che ponga fine a queste “disavventure” facendoli uscire dalla parte giusta. (Maggiori info nelle prossime ore)

