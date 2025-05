Post amministrative 2025: le reazioni e la prima ‘caduta’: si dimette Evian Morani di Forza Italia

(Flavia Pagliochini) Il giorno dopo la vittoria di Valter Stoppini (qui le foto e i video, qui le preferenze e le ipotesi di consiglio comunale), arrivano le prime reazioni e… le prime vittime. In un post pubblicato su Facebook Evian Morani, eletto segretario di Forza Italia pochi mesi fa e reduce da un risultato non brillantissimo alle elezioni, annuncia le sue dimissioni: “Da segretario di Forza Italia – scrive – faccio i miei sentiti complimenti al Sindaco Valter Stoppini che ha vinto meritatamente questa competizione. Sono grato agli amici Giorgio Buini e Spartaco Rossi che mi hanno fatto conoscere Eolo Cicogna il miglior candidato possibile per il centrodestra, persona a cui mi seno legato in modo incredibile per la sua caratura morale, spirituale e per la competenza di cui spero anche Valter Stoppini possa apprezzare le sue doti ed ascoltare i suoi consigli nel modo che riterrà migliore. Ritengo che Eolo rappresenti al meglio i valori in cui credo legati al PPE, ad un partito con vocazione maggioritaria, di riferimento e inclusivo e in cui mi auguro che Forza Italia possa dirigersi quanto prima. Rassegno le mie dimissioni da segretario di Forza Italia avendo fatto il mio tempo e resto a disposizione del partito per spirito di servizio. Personalmente non ho rammarichi ritengo che si sia fatto il massimo ma che il massimo non era sufficiente, bisognava fare di più! La politica è per definizione temporanea ringrazio tutti gli amici e i simpatizzanti di Forza Italia per la bella esperienza che mi hanno fatto vivere vi porterò tutti nel cuore”.

Proprio ieri Forza Italia era stata tra le prime a commentare il risultato: “Ad Assisi – le parole della segreteria regionale- è stata una contesa combattuta, come dimostra lo scarto e i diversi risultati di sezione in sezione. Purtroppo il dato complessivo non premia il nostro lavoro. Resta comunque l’orgoglio di aver sostenuto una persona perbene e competente come Eolo Cicogna che ha avuto, tra l’altro, il merito di riunire tutto il Centrodestra dopo anni di divisioni e aprendo anche a una rilevante componente civica. Siamo certi che continuerà ad impegnarsi con la stessa dedizione per la sua Comunità. Un ringraziamento sentito a tutti i candidati di Forza Italia che si sono messi in gioco e si sono spesi oltre le loro forze e con loro un ringraziamento alla Segreteria comunale, certamente da loro ripartiamo per la costruzione di un nuovo progetto per Assisi”.

Per la confermata maggioranza, maggioranza anche in Regione, la prima reazione è di Europa Verde Umbria, che “esprime grande soddisfazione per la vittoria del centrosinistra ad Assisi con Valter Stoppini. Un risultato che conferma che lui è la persona giusta per proseguire l’ottimo lavoro iniziato con Stefania Proietti. Ancora una volta – scrivono Eva Hausegger e Gianfranco Mascia portavoce regionali e Jessica Di Mario e Claudio Santi, portavoce provincia di Perugia – la forza del Patto Avanti: quando le forze progressiste si uniscono, i cittadini premiano la coerenza e la visione comune per il futuro. Ora attendiamo con fiducia i risultati sulle preferenze, certi che anche i nostri candidati ecologisti della lista Progressisti per Assisi abbiano dato un contributo importante a questo successo, portando i temi dell’ambiente, della giustizia sociale e della partecipazione dal basso all’interno della coalizione”.

“Uniti si vince – la gioia di Tommaso Bori – ad Assisi il centrosinistra si conferma alla guida della città. Il nuovo sindaco è Valter Stoppini, eletto con un forte mandato popolare e pronto a raccogliere il testimone della buona amministrazione di questi anni.

Un sentito grazie a Stefania Proietti per il lavoro, la passione e la dedizione con cui ha servito la comunità, contribuendo in modo decisivo a questo importante risultato. Avanti con responsabilità e visione, nel segno della continuità e dell’innovazione!”, le parole del vicepresidente della Regione. “Assisi ha scelto bene! Complimenti a Valter Stoppini – la gioia di Marco Tarquinio, eurodeputato – eletto sindaco alla testa di una bella e ampia coalizione di centrosinistra. Un grande augurio a lui e alla sua squadra di proseguire il prezioso lavoro amministrativo avviato, nella città di San Francesco e Santa Chiara, assieme a Stefania Proietti, oggi Presidente della Regione Umbria. Da assisano emigrato (ora anche a Bruxelles e Strasburgo) la mia gioia è speciale come la gratitudine per i miei amici concittadini ed elettori”.

© Riproduzione riservata