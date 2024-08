Malore in palestra, morto 28enne: purtroppo inutili i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 9 agosto 2024. Un uomo di circa 28 anni è morto mentre era in una palestra a Bastia Umbra, presumibilmente per un malore. Il giovane si stava allenando, da solo, quando si è accasciato a terra, e sono stati purtroppo inutili i soccorsi, e dello staff della palestra, e del personale del 118. Sul posto anche la polizia di Stato del commissariato di Assisi. Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a un infarto: una tragedia, purtroppo, al momento inspiegabile visto che il giovane si allenava tutti i giorni. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma a breve dovrebbe essere riconsegnata alla famiglia per permettere i funerali. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

Foto di Risen Wang | via Unsplash

