Festa grande a Viole d’Assisi per i 100 anni di Olga Buzi

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo a una nuova centenaria: grande festa a Viole per i 100 anni di Olga Buzi).

Martedì 6 agosto a Viole di Assisi si sono festeggiati i 100 anni della signora Olga Buzi, una nonna di Assisi che ha vissuto la sua vita al servizio della famiglia e della comunità.

“Nota per il suo carattere deciso e la sua vita incisiva in famiglia anche in tempi in cui la parità di genere non era all’ordine del giorno – spiega il sindaco Stefania Proietti – nonna Olga ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’affetto e della gioia della sua famiglia. Presenti i figli Francesco e Maria Antonietta Brunozzi, la nuora Rita Fatigoni. I nipoti Letizia Brunozzi con il compagno Stefano Bocchini e la figlia Milena Bocchini; la nipote Annalisa Vitaloni con il marito Alessio Vitali e la bis nipotina Matilde Vitali. Il nipote Roberto Vitaloni e la moglie Sabrina Apostolico. Accanto a lei il fratello Silvio Buzi, noto macellaio di Assisi. Olga da giovane ha lavorato nel settore del tabacco e nell’agricoltura dedicando sempre la sua vita alla famiglia, che la festeggia con gioia e riconoscenza! Ci uniamo come amministrazione e come cittadine e cittadini di Assisi alla gioia della famiglia e facciamo i più cari ed affettuosi auguri”.

© Riproduzione riservata