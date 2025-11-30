Malore nella mattinata ad Assisi, avvistato anche Nibbio

È intervenuto anche Nibbio per il malore di una signora, portata in ospedale per accertamenti ma le cui condizioni sarebbero non preoccupanti. (Continua dopo il video)

 

L’episodio è avvenuto domenica mattina ad Assisi: la donna ha avuto un malore in centro storico e visto che l’ambulanza era altrimenti impegnata, è intervenuto l’elicottero che ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti atterrando alle porte del centro. Nel frattempo sul posto è intervenuta anche l’ambulanza con l’automedica, che ha constatato le condizioni della signora, una turista.

